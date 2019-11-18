Призер чемпионата России Царегородцев будет получать стипендию от Федерации бокса РТ

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Бронзовый призер чемпионата России по боксу Игорь Царегородцев, представляющий Республику Татарстан, будет получать стипендию от Федерации бокса РТ. Об этом журналисту ИА «Татар-информ» сообщил президент федерации Сергей Игнатьев.

«Обязательно планирую прийти в зал, где тренируется Игорь, и вручить от Федерации бокса Татарстана денежный приз Игорю и тренерскому штабу. В дальнейшем Царегородцев будет получать стипендию от Федерации бокса РТ. Буквально в преддверии чемпионата я заходил к Игорю в зал. Сам лично поработал с ним на лапах и прочувствовал, насколько он заряжен и мотивирован на победу. Эта бронзовая медаль для нас как золотая, потому что в Татарстане 19 лет не было призера чемпионата страны. Последний раз в 2000 году призером России был боксер из Набережных Челнов Михаил Мыльников. Кстати, чемпионат тоже проходил в Самаре», — сообщил собеседник.

Игорь тренируется в Казани в боксерском клубе «Спарта» у тренеров Ленара Ахметгалеева, Евгения Захарова и Алексея Аляева. «Хочу отметить всю нашу татарстанскую команду — если смотреть по боям, то наши ребята показывают вполне конкурентоспособные бои. Не получилось у многих в этот раз, обязательно получится в следующий. В целом мы результатами довольны», — добавил он.

Студент Поволжской академии спорта Игорь Царегородцев, представлявший Татарстан на чемпионате России по боксу, который проходил в Самаре с 8 по 17 ноября, в упорной борьбе завоевал «бронзу», проиграв по очкам только чемпиону России позапрошлого года Артышу Сояну из Новосибирска.

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