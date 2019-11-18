В Нижнекамске объявили о начале строительства новой мечети

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В понедельник, 18 ноября, в Нижнекамске объявили о старте строительства новой мечети. Святыню возведут в микрорайоне № 36. Об этом сообщает «НТР 24».

Имам-мухтасиб Салих хазрат Ибрагимов призвал всех правоверных нижнекамцев принять самое активное участие в строительстве святыни и пожертвовать средства на это благое дело.

Так, фундамент новой мечети состоит из 321 сваи, каждая из которых стоит 6,1 тысячи рублей. Чтобы вбить одну сваю в землю, потребуется еще 2,9 тысячи рублей.

Денежные пожертвования можно оставить в ящике, который установлен в Соборной мечети Нижнекамска.



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