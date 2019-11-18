В Татарстане выберут лучшие родословные семейных династий

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). 18 ноября в Татарстане стартовал праздник родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». Конкурс проводится в два этапа: зональный и республиканский, сообщает пресс-служба Госархива РТ.

Сегодня предварительный отбор проходит в Лениногорске для семей Лениногорского, Альметьевского, Азнакаевского, Бавлинского, Бугульминского, Муслюмовского, Сармановского, Черемшанского, Ютазинского районов. Завершится зональный этап 25 ноября. Казанский этап пройдет 23 ноября.

Победителей и призеров зональных этапов наградят дипломами и денежными призами, обладатели первых мест примут участие в республиканском этапе.

Участникам конкурса необходимо подготовить визитную карточку «Знакомьтесь, моя семья, мой род!» с ярким концертным номером и презентацией родословной. Семейное генеалогическое дерево (родословная) должно состоять из описания семейных династий, материалов о реликвиях и коллекциях, интересных фактов из жизни семьи и быть оформлено виде альбома. Вторая часть конкурса включает выставку приготовленных национальных и семейных блюд.

Победители республиканского этапа также получат дипломы и денежные призы. За первое место – 130 тысяч рублей, за второе – 75 тысяч рублей, за третье – 45 тысяч рублей.

Праздник станет ежегодным, с 2020 года республиканский этап запланирован на 15 мая в Международный день семьи.

Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу в разделе «Гранты, архивные конкурсы».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.