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Татар-информ

18 ноября 2019, 13:21

Общество

Отборочные концерты фестиваля «Балкыш» впервые состоятся в 8 центрах по РТ

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Общество

Отборочные концерты фестиваля «Балкыш» впервые состоятся в 8 центрах по РТ

Фото: архив/Владимир Васильев

Зональные туры пройдут в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Буинске, Арске, Кукморе, поселке Алексеевское.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Отборочные концерты фестиваля «Балкыш» впервые состоятся в 8 центрах по Татарстану: в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Буинске, Арске, Кукморе, поселке Алексеевское. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков. 

«Если раньше мы проводили в семи центрах, то на сегодняшний день мы увеличили их количество до восьми, чтобы создать удобство для тех районов, которые далеко расположены от центра проведения зональных туров», — сказал Иштиряков.

Зональные отборочные концерты фестиваля пройдут в марте-апреле 2020 года. В конце апреля пройдет первый гала-концерт лауреатов фестиваля, посвященный 100-летию образования ТАССР. Второй концерт, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в мае. В октябре состоится третий гала-концерт, посвященный Дню пожилых людей.

VI Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов РТ «Балкыш» («Сияние») проводится в рамках подготовки и празднования 100-летия образования ТАССР и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведение мероприятия поддержано Президентом РТ Рустамом Миннихановым. 

Творческий фестиваль пожилых людей «Балкыш» («Сияние») способствует популяризации самодеятельного народного творчества ветеранов Татарстана, поддержке их творческих способностей, организации досуга пожилых людей, приобщению их к активному долголетию.

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