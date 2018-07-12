Качаловский театр представит в Крыму «Пиковую даму», сыгранную на сцене более 300 раз

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова отправляется на фестиваль «Крымская театральная осень-2019», который проходит в Ялте, Керчи и Симферополе с 12 по 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба КАРБДТ имени В. И. Качалова.



Труппа казанского театра представит постановку «Пиковая дама», сыгранную на сцене более 300 раз. Спектакль, ставший визитной карточкой театра с 1999 года, закроет всероссийский фестиваль.





Драматическая версия «Пиковой дамы» Александра Пушкина в постановке народного артиста России и Татарстана Александра Славутского под музыку Астора Пьяццоллы выбрана не случайно.



Прежде постановка уже представляла Татарстан на международных и региональных театральных фестивалях в Китае, на Украине, во Франции, а также в Тамбове, Челябинске, Пскове, Москве.





В рамках гастролей качаловского театра разных лет «Пиковую даму» увидели зрители Турции, Македонии, Болгарии, а также Санкт-Петербурга, Кирова, Ростова-на-Дону, Уфы, Сургута, Ярославля и других российских городов.



Фестиваль «Крымская театральная осень-2019» приурочен к Году театра в России и представлен спектаклями, поставленными по произведениям русской и советской классики – Пушкина, Гоголя, Чехова, Булгакова, Вампилова.

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