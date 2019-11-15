Татарская певица Эльза Заяри в числе лучших молодых голосов России выступит в Австрии

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Солистка Казанской оперы Эльза Заяри в числе четырех лучших голосов России выступит в Австрии. Этой новостью певица поделилась на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«После совместного с Артуром (певец Артур Исламов — прим. Т-и) концерта начну готовиться к следующему концерту. Президент России выделил грант, чтобы отправить лучшие, самые перспективные молодые оперные голоса России на большой концерт в Австрии. Отобраны четыре голоса — баритон, тенор, меццо-сопрано, сопрано. В Вене мы выступаем с симфоническим оркестром. Исполняем репертуар Чайковского», — рассказала Эльза Заяри.

В столице Австрии выступят Дзамбулат Дулаев, Василиса Бержанская, Сергей Писарев и Эльза Заяри.

«Такой концерт для меня подарок судьбы», — отметила певица, которая в этом году стала лауреатом международного конкурса имени Глинки.

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