«Сибур» примет решение об участии в строительстве ГПЗ в Татарстане через год

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Компания «СИБУР Холдинг» примет решение об участии в совместном с «Газпромом» проекте по строительству газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане примерно через год исследовательской стадии, сообщает РБК со ссылкой на председателя правления компании Дмитрия Конова.

«И по Казани, и по НГХК (Новоуренгойский газохимический комплекс в Ямало-Ненецком автономном округе – прим. Т-и) нужно пройти примерно год исследовательско-подготовительной стадии, чтобы принять то или иное решение — участвуем или нет, что именно входит в периметр каждого из этих проектов, роли сторон и так далее», — отметил Конов.

По словам главы «Сибура», оба проекта планируется реализовывать на паритетной основе.

Дорожные карты по сотрудничеству при реализации крупных инвестиционных проектов в области газопереработки и газохимии «Газпром» и «Сибур Холдинг» подписали в октябре этого года. В числе совместных проектов были названы ГПЗ в Татарстане и НГХК в Ямало-Ненецком автономном округе.

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