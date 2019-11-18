После ареста участка и оборудования казанская фирма выплатила 9,9 млн рублей долга

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Судебный пристав взыскала с казанской фирмы более 9,9 млн рублей долга по налогам, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Пристав прибыла по адресу организации-должника и описала оборудование ремонтного цеха, бетонную площадку, здание прачечной и земельный участок.

После принятых мер фирма выплатила долг целиком.

Халимова отметила, что с начала этого года силами приставов было взыскано более 2,5 млрд рублей долгов по налогам.

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