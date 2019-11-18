(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Двое чистопольцев осуждены за кражу денег с карты, найденной под ковриком в гостях, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Летом 27-летний мужчина и его 45-летняя знакомая выпивали в компании приятеля и его матери в квартире на Фрунзе. Во время застолья они нашли под ковриком в прихожей банковскую карту, принадлежавшую хозяину помещения.

В итоге злоумышленники сняли в банкомате более 72 тысяч рублей.

Женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, мужчину, с учетом опасного рецидива, – к трем годам колонии.

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