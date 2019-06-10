У трамвайного маршрута № 5 в Казани появились новые остановки

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). На участке Большого Казанского кольца — от Оренбургского проезда до ул. М. Булатова — завершились работы по строительству трамвайной линии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на Комитет по транспорту.

«Движение трамвайного маршрута № 5, следующего по маршруту Железнодорожный вокзал — ЖК „Солнечный город“, продлено в обоих направлениях по новому участку трамвайной линии по ул. Б. Урманче с разворотом на петле в районе пересечения с ул. М. Булатова», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что на этом участке появятся новые остановочные пункты: «Ул. Баки Урманче» и «Ул. Мидхата Булатова» (конечная). Всего на этом маршруте работают 24 трамвая, которые выходят на линию с пятиминутным интервалом. В планах также — закольцевать маршрут через микрорайон «Солнечный город» до ул. Авангардная и далее через улицы В. Кулагина, Техническая, Г. Тукая в направлении центральной части города.

Трамвайный маршрут № 5 в Казани функционирует с октября 2012 года. Подвижной состав на этом маршруте перевозит до 30 тыс. пассажиров в день.

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