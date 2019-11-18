(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Жителя Алькеевского района РТ будут судить за невыплату 620 тысяч рублей алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Мужчина по решению суда должен был выплачивать треть из своих заработков на содержание двоих детей, однако уклонялся от выплат в течение трех лет. За это время его задолженность превысила 623 тысячи рублей.

По данному факту против 44-летнего татарстанца возбудили уголовное дело. Материалы переданы в Алькеевский суд на рассмотрение.



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