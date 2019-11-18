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Татар-информ

18 ноября 2019, 11:53

Происшествия

В суд передано дело колдуньи из Казахстана, выманившей у жителей Казани 2,6 млн рублей

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Происшествия

В суд передано дело колдуньи из Казахстана, выманившей у жителей Казани 2,6 млн рублей

Злоумышленница предлагала клиентам услуги по снятию порчи и гаданию на картах.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Перед судом в Казани предстанет 62-летняя уроженка Казахстана, выманившая у местных жителей крупную сумму денег, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале этого года аферистка разместила в газете рекламу об оказании услуг по гаданию на картах и снятию порчи. Женщина взяла себе псевдоним Агрофина.

Вскоре на объявление откликнулась жительница Казани и в итоге перевела ей более 2,6 млн рублей за обряд очищения. Получив средства, злоумышленница скрылась.

Следствие выяснило, что ее жертвами стали еще две местные женщины, которые лишились более 90 тысяч рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере передано на рассмотрение в Ново-Савиновский суд Казани.

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