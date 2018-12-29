Дети-сироты из Нижнекамска оставили на большой елке свои желания Деду Морозу

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Сегодня в России отмечается день рождения Деда Мороза. В Нижнекамске стартовала акция, которая позволит подарить радость тем, кому ее не хватает в жизни.



В службе новостей «НТР 24» организовали сбор подарков для детей от жителей и предприятий Нижнекамска – количество подарков не ограничено. Также для воспитанников детского дома организован сбор персональных подарков. Их пожелания можно найти на большой елке в холле НТР. Подарки детям впоследствии вручит штатный Дед Мороз.



В медиахолдинге призвали нижнекамцев подарить детям новогоднее чудо, пообещав информационную поддержку благих дел – фото в галерее, информацию в выпуске новостей, бесплатное поздравление с Новым годом и многое другое.



Уточнить информацию можно по телефонам: 077, 8 (8555) 41-13-13.

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