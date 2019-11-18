На новогодние праздники Казань ждет 150 тысяч туристов

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). На новогодние каникулы Казань готовится принять более 150 тысяч посетителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«На новогодние каникулы мы ожидаем более 150 тысяч человек. В этот период для гостей города будет организовано большое количество мероприятий», — отметил Иванов.

По его словам, горожане и гости татарстанской столицы уже ждут новогоднее оформление и помнят, каким сказочным и масштабным оно было в прошлом году.

Кроме того, каждый день новогодних каникул туристов и казанцев ждут праздничные мероприятия во Дворце водных видов спорта, в парках и скверах, а также зимний фестиваль «КышДаКар-фест». Также новогодние программы будут организованы в туристических центрах Казани, заключил глава Госкомитета РТ по туризму.

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