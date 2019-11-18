Два ребенка получили переломы под колесами авто в Казани, перебегая дорогу

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Два казанских школьника, перебегая дорогу, получили переломы под колесами авто, сообщили в городской Госавтоинспекции.

15 ноября утром на Рахимова 9-летний мальчик оказался под колесами «Тойоты». По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте. Мальчика доставили в больницу с переломом голени.

На следующий день в первой половине дня водитель «ГАЗели» совершил наезд на 10-летнего ребенка на Белинского. Мальчик также нарушил ПДД, попытавшись перебежать дорогу вне перехода. Школьника госпитализировали с переломом берцовой кости и вывихом зуба.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.