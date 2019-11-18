Мэр Казани в ООН представит интересы более 320 тысяч муниципалитетов мира

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин стал президентом Консультативного комитета местных органов власти при Организации Объединенных Наций. Российский представитель впервые занял этот пост, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Консультативный комитет ООН по местному самоуправлению представляет интересы 323 тыс. муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру. Это самая мощная и влиятельная структура, ориентированная на муниципальные нужды», — отметили в казанском исполкоме.

По словам мэра Казани, в условиях глобального мира перед любыми городами встают похожие вызовы. Следовательно, необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами, а также повышать их роль в решении глобальных проблем и обмениваться лучшими практиками, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной.

Президент Консультативного комитета местных органов власти при ООН избирается на три года. Комитет формируется из представителей ООН. Он отстаивает интересы местного самоуправления в ООН, содействует диалогу между местной властью и национальными правительствами, а также помогает обмениваться опытом.

В VI Всемирном конгрессе ОГМВ приняли участие более 3 тыс. представителей городов мира. Помимо казанского градоначальника на пост главы международного комитета также претендовали мэр Лиссабона Фернандо Медина, президент Ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра и мэр Барселоны Ада Колау.

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