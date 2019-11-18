Автоград собрал в консолидированный бюджет на 7% средств больше, чем в 2018 году

(Набережные Челны, 18 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах по итогам девяти месяцев в бюджеты всех уровней поступило на 7% средств больше, чем в 2018 году, сообщила начальник налоговой службы Диана Сагетдинова на деловом понедельнике.

В консолидированный бюджет РФ Автоград перечислил более 42 млрд рублей, что на 7% больше прошлогоднего показателя. Такой же результат достигнут в части сбора страховых взносов: в фонды поступило 15,9 млрд рублей, что на 7% выше уровня 2018 года.

«Это стало возможным благодаря увеличению налогооблагаемой базы. Проще говоря, в городе растет число плательщиков, растут зарплаты. Об этом можно судить хотя бы потому, что ни в одном из индустриальных парков города нет свободных мест. Малый бизнес расширяется, показывает неплохие результаты. В выигрыше все — и работники, и бюджеты», — отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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