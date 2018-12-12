Татарстан ожидает 12 градусов мороза

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Завтра в Татарстане ожидается похолодание, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, во вторник, 19 ноября, минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составят +2..−3 градуса, на востоке республики −2..−7 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами метель.

Ветер северо-восточный, местами порывами до 17 м/с.

В среду, 20 ноября, в ночное время столбики термометров опустятся до −10..−15 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит от минус 7 до минус 12 градусов. На дорогах ожидается образование гололедицы.

Ветер северо-восточный, ночью местами порывы до 15 м/с.

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