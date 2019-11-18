Хозяйке старинной Арской ратуши выдали предписание законсервировать здание до зимы

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Комитет РТ по охране объектов культурного наследия направил в адрес собственницы старинной Арской ратуши предписание с требованием законсервировать памятник старины до 2 декабря 2019 года. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в комитете.

«Учитывая ненадлежащее сохранение и содержание принадлежащего вам объекта, крайне неудовлетворительное его состояние, а также в целях пресечения проведения несанкционированных работ, недопущения разрушения объекта и проникновения в него посторонних лиц, вам, как собственнику объекта, необходимо принять меры по сохранению объекта, направленные на недопущение его дальнейшего повреждения и разрушения», – говорится в тексте предписания.

Как уточняется в документе, для проведения консервационных работ предпринимательница должна привлечь специализированную строительную организацию, имеющую лицензию Министерства культуры РФ.

Как пояснили ИА «Татар-информ» в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, сохранение, содержание и использование выявленного объекта культурного наследия являются обязанностями собственника или иного законного владельца.

Ранее специалисты комитета установили, что группа рабочих незаконно разбирает старинное здание бывшей городской администрации Арска 1853 года постройки. К моменту приезда проверяющих рабочие успели полностью демонтировать мезонин: снести каменные стены и кровельные конструкции.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что в здании снесен старинный пристрой и возведен новый, из современного кирпича, без ранее согласованной проектной документации. При этом никаких разрешений на строительные работы, связанные с объектом культурного наследия предпринимательнице не выдавалось.

По итогам проверки сотрудники комитета обратились в правоохранительные органы. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении объектов культурного наследия народов РФ.

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