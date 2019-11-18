Впервые за 19 лет спортсмен из Татарстана стал призером чемпионата России по боксу

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Впервые за 19 лет боксер, представляющий Татарстан, оказался в числе призеров прошедшего чемпионата России. Студент Поволжской академии спорта Игорь Царегородцев в упорной борьбе завоевал «бронзу» на престижном турнире.

Отлично пройдя через сито отборочных этапов, Игорь только в полуфинале уступил по очкам Артышу Сояну из Новосибирска. В бою за третье место Царегородцев встретился с Володей Мнацаканяном (Московская область, ЦФО) и по решению судей одержал победу в этом упорном поединке.

По итогам турнира Игорь Царегородцев включен в расширенный список сборной России.

Мужской чемпионат России по боксу завершился 16 ноября в Самаре и собрал 290 боксеров из 58 регионов России.

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