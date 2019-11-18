Форум «Добрая Казань» получит международный статус

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Егор Никитин). В этом году проходящий в столице Татарстана форум «Добрая Казань» приобретет международный статус. Гостями события станут зарубежные эксперты. Об этом на деловом понедельнике рассказал первый замруководителя казанского исполкома Рустем Гафаров.

По его словам, участниками форума планируют стать глава службы ассоциаций парижской мэрии, руководитель международного благотворительного фонда «Вместе за жизнь» (Испания — прим. Т-и), гендиректор фонда «Русский Дом в Барселоне» и другие эксперты.

«В этом году форум будет посвящен национальным проектам и обсуждению вопросов включения общественности в их реализацию», — отметил Гафаров и добавил, что нынешнее событие пройдет в преддверии Форума по нацпроектам. Последний пройдет в 2020 году в столице РТ под председательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В первый день форума в татарстанской столице состоится гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». В отборочных турах последнего приняли участие свыше 1 тыс. детей со всей страны.

В этом году форум «Добрая Казань» пройдет 2 и 3 декабря. Событие проходит уже в 4-й раз (с 2016 года).

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