Около четверти челнинских призывников не попадают в армию по медицинским показаниям

(Набережные Челны, 18 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах более 60% призывников нуждаются в дополнительном медицинском обследовании, из них около четверти не попадают в армию по состоянию здоровья, сообщил на деловом понедельнике в исполкоме города военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов.

По его словам, на данный момент на общем учете в военкомате стоят 2 тыс. 597 челнинцев, из них половина претендует на отсрочку. Тем не менее все должны пройти каждый из этапов призывной кампании, в том числе и медицинский осмотр. Однако, по словам Ильясова, далеко не все будущие солдаты имеют крепкое здоровье.

Так, из 1 тыс. 333 потенциальных новобранцев на дополнительное обследование было направлено 856 человек, что составляет более 60% от общего количества призывников. И, как показывает практика, после медосмотра не менее четверти молодых людей оказываются негодными для армейской службы. Так, по итогам весеннего призыва были «забракованы» по состоянию здоровья 24% горожан призывного возраста.

«В осенний набор по плану в армейские ряды должны влиться 348 челнинцев, после тщательного отсева принято решение о призыве 276 горожан», — заявил Ильясов.

Традиционно часть призывников будет проходить службу в подшефных военных частях: в Президентском полку, 14-й ракетной дивизии в Йошкар-Оле, 147-й автомобильной базе Министерства обороны в Москве, на ракетном корабле «Набережные Челны» и в школе водолазов Черноморского флота.

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