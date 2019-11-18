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Татар-информ

18 ноября 2019, 10:20

Духовная жизнь

На форуме в Казани обсудят вопросы развития православия в Татарстане

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Духовная жизнь

На форуме в Казани обсудят вопросы развития православия в Татарстане

Форум приурочен к 440-й годовщине обретения образа Пресвятой Богородицы.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). 22 ноября в Казани пройдет IV Форум православной общественности Республики Татарстан (ФПО РТ), на котором будут обсуждаться вопросы развития православия в республике за период, прошедший с третьего форума (24 ноября 2017 г.). Об этом сообщает оргкомитет мероприятия. 

«Форум приурочен к 440-й годовщине великого события — явлению (обретению) в 1579 г. образа Пресвятой Богородицы», — говорится в сообщении.

В работе мероприятия примут участие 650 человек: православные священнослужители, приходские активисты, меценаты-благотворители, руководители органов государственной и муниципальной власти, деятели культуры, образования и науки. Форум планируют посетить Президент РТ Рустам Минниханов и другие официальные лица. 

Помимо духовенства Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви (РПЦ) — Казанской, Чистопольской и Альметьевской епархий, его участниками станут представители старообрядческих объединений.

В качестве гостей на форум приглашены главы мусульманской, католической, иудейской и других традиционных религиозных общин, действующих на территории РТ.

В рамках форума пройдет «круглый стол» на тему «Татарстан — территория созидательного и конструктивного межрелигиозного сотрудничества», заседания четырех секций («Развитие образовательных проектов в Татарстанской митрополии», «Реализация Социальной концепции РПЦ и развитие институтов гражданского общества», «Союз молодежи. Вера, нравы, традиции сильного государства» и «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации») и пленарное заседание. Все эти мероприятия пройдут на площадке исторического парка «Россия — Моя история», ГТРК «Корстон», Галереи современного искусства и открывшегося недавно Музея казанской иконы.

Во время работы форума в фойе ГТРК «Корстон» будет работать фотовыставка, посвященная развитию православия в Татарстане в 2017 — 2019 гг. Перед началом пленарного заседания покажут фильм, снятый специально к форуму. Изданы фотоальбом «Развитие православия в Татарстане в 2017 — 2019 годах», книга «Иконы работы мастерской Казанского Богородицкого монастыря — свидетели истории Казанского края», тематический выпуск журнала Татарстанской митрополии РПЦ «Православный собеседник».

Участники и гости форума также смогут посетить казанские православные храмы, музеи и выставки.

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