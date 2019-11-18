Ансамбль из Швейцарии представит мультимедийный концерт в Казани

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 18 ноября, один из самых ярких экспериментальных ансамблей Швейцарии Vortex выступит в казанском Центре современной культуры «Смена».

Вниманию казанской публики коллектив представит произведения современных швейцарских композиторов – Артуро Корралеса, Даниэля Зео и Фернардо Гарнеро. При этом Корралес (электроника) и Зео (исполнитель, электроника), которые сами являются участниками ансамбля, примут участие в концерте.

Vortex был основан в 2005 году 11 профессиональными музыкантами африканского, латиноамериканского и европейского происхождения. Теперь базирующийся в Женеве коллектив организует за сезон три концерта, на которых исполняется музыка его участников, и еще три, где исполняются произведения других авторов.

Само название ансамбля, «вихрь» в переводе с английского языка, указывает на его гибкость. Vortex «собирает и объединяет стили разных музыкальных практик, работы молодых исполнителей и композиторов со всего мира», отмечают организаторы события.

Сейчас в репертуар коллектива входят более ста различных произведений. Музыканты широко используют современные цифровые и электроакустические технологии, прибегают к экспериментам с мультимедийными форматами и изобразительным искусством.

Начнется концерт в 19 часов.

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