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Татар-информ

18 ноября 2019, 09:27

Происшествия

У продавца в Челнах полицейские изъяли более 100 пар носков с изображением марихуаны

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Происшествия

У продавца в Челнах полицейские изъяли более 100 пар носков с изображением марихуаны

Полицейские решают вопрос о возбуждении административного дела.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). У продавца в Челнах полицейские изъяли более 100 пар носков с изображением марихуаны, сообщили «Челнинские известия».

О запрещенной продукции в полицию сообщили анонимно. Оперативники в штатском выехали на проверку в одну из торговых точек, где обнаружили на прилавке мужские носки с рисунком листьев марихуаны. У продавца в итоге изъяли 106 пар.

По данному факту решается вопрос о возбуждении административного дела.

МВД напоминает, что за рекламу наркотиков законодательством предусмотрен административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

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