В Альметьевской детской больнице впервые отметили День недоношенных детей

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В детском стационаре Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром состоялся праздник, на который пришли мамы и папы, бабушки и дедушки с малышами, появившимися на свет раньше положенного срока. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Альметьевского района.



Дорогих гостей пригласили врачи, принявшие участие в выхаживании, поддержке всех жизненно важных функций организма детей с экстремально низкой массой тела.



Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром заработало в 2011 году. Здесь выхаживают детей, рожденных раньше срока, дети с экстремально (от 500 до 1000 граммов) и очень низкой массой тела, врачи и анестезиологи-реаниматологи: заведующий отделением Мансур Галиев, Максим Филиппов, Алия Рамазанова, Екатерина Акшенцева, 27 медицинских сестер, одна сестра-хозяйка и пять уборщиц.



Исполняющая обязанности главного врача детской больницы Разия Галиева приветствовала гостей, отметив, что праздник зародился давно, но в Альметьевске проводится в 2019 году впервые и обещает стать традиционным.



Сотрудники медицинской организации, волонтеры альметьевского музколледжа, благотворительного фонда «Делай добро» и клуба «28 петель» создавали атмосферу тепла и веселья.



Работа неонатологов роддома, прикоснувшихся к крохе в первые секунды появления его на свет, заслуживает уважения и восхищения. Каждый вздох и движение такого младенца – это чудо.



После переезда в реанимацию продолжается борьба за жизнь «торопыжек» в кювезе, с искусственной вентиляцией легких среди трубок, катетеров и других приспособлений. Специально для таких детей была создана игрушка – осьминожка, связанная из гипоаллергенных хлопчатобумажных ниток, для тактильного контакта, напоминающая малышу мамину пуповину.



17 ноября на празднике собрали самых интересных детей с экстремально низкой массой, которых начали выхаживать с 2012 года от 485, 520 граммов и выше. Они уже набрали свои килограммы, развиваются, получая родительскую любовь и заботу. Каждая история такого младенца уникальна.



На 29-й неделе появились на свет путем кесарева сечения с разницей в одну минуту двойняшки Давлетовы Бахтияр (1 кг 220 гр) и Рахман (945 г.). Сейчас им уже семь месяцев, мальчики хорошо прибавляют в весе, у них режутся зубы. Алия Минекаева родилась на 31-й неделе и доставила тогда много хлопот и переживаний. Теперь девочка охотно общается и позирует перед фотообъективом, любопытно рассматривая на экране снимок, говорит «спасибо».

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