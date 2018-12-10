Казань стала одним из самых желанных городов для встречи с Дедом Морозом

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Казань вместе с Тюменью заняла третье место среди российских городов, в которых пользователи социальных сетей хотели бы встретиться с Дедом Морозом. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru, который провел соответствующий опрос.

«Третье место поделили между собой Казань и Тюмень, набрав по 10,87% голосов», – отмечается в сообщении сервиса.

При этом наиболее желанной для респондентов оказалась встреча с Дедом Морозом в Санкт-Петербурге (26,09%). На втором месте – встреча в Москве, которую упомянули 15,22% опрошенных.

Кроме того, в топ-10 городов, где россияне хотели бы встретиться с новогодним волшебником, вошли Нижний Новгород (8,7%), Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Ярославль (по 6,52%), а также Ставрополь (2,17%).

Дед Мороз из Великого Устюга 9 ноября отправился в ежегодное праздничное путешествие по России. В этом году он посетит 28 городов. В свой день рождения, 18 ноября, он находится в Новосибирске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-3 самых новогодних городов России.

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