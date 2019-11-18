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Татар-информ

18 ноября 2019, 08:22

Экономика и финансыОбщество

Татарстан вошел в топ-10 регионов с лучшим рынком труда для пенсионеров

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Экономика и финансыОбщество

Татарстан вошел в топ-10 регионов с лучшим рынком труда для пенсионеров

Лидерами рейтинга предсказуемо стали две столицы – Москва и Санкт-Петербург.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Татарстан занял восьмое место среди регионов России по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

При расчете индекса использовались такие показатели, как «уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, доля безработицы среди них, простота поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров и другие факторы, а также климат», отмечает агентство.

Татарстан набрал 60,1 балла, опередив оказавшуюся девятой Воронежскую область с 59,5 балла, но уступив занявшей седьмое место Калужской области с 60,8 балла.

Лидерами рейтинга ожидаемо стали две столицы – Москва и Санкт-Петербург, набравшие 79,9 и 77,1 балла соответственно. В первую пятерку также вошли Ленинградская (68,9 балла), Московская (64,8) и Белгородская (61,6) области. Курская область с индексом в 61 балл стала шестой, а десятое место занял Севастополь с 58,8 балла.

В целом составители рейтинга отмечают, что ситуация на рынке труда для пенсионеров сильно разнится от региона к региону. С среднем индекс привлекательности рынка труда для пожилых людей равен 46 баллам. Антилидером рейтинга стала Республика Тыва, где он составляет всего 19,2 балла. 

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