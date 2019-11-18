В Китае определили лучшие смартфоны 2019 года

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Лучшими смартфономами 2019 года в Китае признаны различные модели Huawei Mate 30. Таков вывод специалистов китайского оператора мобильной связи China Mobile, сообщает издание iXBT.com.

Из ежегодного «Отчета о качестве интеллектуального оборудования» следует, что Huawei Mate 30 Pro 5G признан лучшим сотовым телефонам с поддержкой 5G. При этом линейка Huawei Mate 30 в целом оказалась лучшей при работе в сетях 3G и 4G.

Huawei Mate 30 Pro получил пятизвездочные оценки за качество видео и за игровые возможности, а также наивысший балл за возможности редактирования.

Этот гаджет также был удостоен пятизвездочного рейтинга среди смартфонов дороже 430 долларов. «Судьи China Mobile Conference заявили, что на данный момент это лучший смартфон на рынке», – отмечает издание.

Кроме того, Huawei Mate 30 Pro 5G как смартфон для игр продемонстрировал лучшие характеристики, чем специальный игровой Red Magic 3 от компании Nubia, известный также как Red Devil 3. Последний ранее был признан самым производительным устройством на ОС Android, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Успех серии Mate 30 от корпорации Huawei эксперты China Mobile связали с чипом Huawei Kirin 990 на одном кристалле, улучшенной конфигурацией антенн для стабильного соединения, уменьшенным энергопотреблением и хорошим рассеиванием тепла.

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