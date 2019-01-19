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Татар-информ

18 ноября 2019, 08:30

Андрей Григорьев, ТК «Эфир»: Ни один субъект РФ не может прожить без регионального ТВ

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Андрей Григорьев, ТК «Эфир»: Ни один субъект РФ не может прожить без регионального ТВ

Фото: архив/Михаил Захаров

В Татарстане в «цифре» вещают шесть региональных телеканалов.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Ни один из субъектов России без регионального телевидения на сегодняшний день прожить не сможет. Местные телеканалы поднимают актуальные национальные, языковые и культурные вопросы, заявил в интервью ИА «Татар-информ» председатель совета директоров телеканала «Эфир» Андрей Григорьев.

«Региональные каналы – это единственный и самый быстрый способ общения и взаимодействия власти с населением. Поэтому наличие во всех регионах местных мультиплексов – это не просто дополнительная “опция“, это жизненная необходимость», – подчеркнул он.

В Татарстане сложилась уникальная ситуация, когда шесть региональных телеканалов вещают в цифре в стандарте DVBT.

 

 

 

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