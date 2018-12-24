Андрей Григорьев, ТК «Эфир»: Сотрудничество с «Татмедиа» себя полностью оправдало

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Сотрудничество с АО «Татмедиа» при создании телеканала «Татарстан-24» себя полностью оправдало, заявил в интервью ИА «Татар-информ» председатель совета директоров телеканала «Эфир» Андрей Григорьев.

«Один “Эфир-24“ был бы гораздо слабее. Сейчас же на “Татарстан-24“ работают все телеканалы «Татмедиа». Сюда идет большой поток информации от местных станций. Поэтому от этого выиграл не столько телеканал “Эфир“, сколько новый информационный проект», – отметил он.

Проект можно назвать коммерчески успешным. Кроме того, руководство телеканала получает массу положительных откликов со всей республики, добавил Григорьев.

«Несмотря на свой юный возраст (всего лишь три года), канал “Татарстан-24“ успел стать популярным у жителей республики», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что охват телеканала «Татарстан-24» в 2018 году вырос до 1,8 млн зрителей.

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