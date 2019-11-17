Татарская диаспора Азербайджана отпразднует Мавлид ан-Наби

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). 22 ноября в церемониальном зале при мечети Аждарбей татарская диаспора Азербайджана отметит Мавлид ан-Наби. Об этом сообщает пресс-служба Общественного объединения «Татарстан».



Имам мечети Аждарбей, руководитель религиозного сектора Общественного объединения «Татарстан» Рашид Джабаров рассказал, что месяц Раби-уль-авваль – третий по мусульманскому (лунному) календарю, и он же считается наиболее значимым в исламе, поскольку в этот месяц родился пророк Мухаммад.



В этот благословенный месяц верующие стремятся к поклонению Всевышнему и совершению благих дел, посвящают больше времени семье, навещают близких и друзей, приглашают в гости, угощая и даря подарки.



Рашид Джабаров напоминает, что необходимо помнить о тех, кто находится в тяжелом положении и протягивать руку помощи нуждающимся, бездомным, бедным семьям, раздавая милостыню (садака). Здесь речь идет как о материальной поддержки нуждающихся путем выплаты денежных средств, покупки необходимых вещей – продуктов, лекарств, одежды и другого, так и нематериальной (убрать с дороги мусор, указать дорогу заблудившемуся, помочь человеку с ограниченными возможностями, улыбнуться прохожему).



«Поэтому приглашаем всех желающих 22 ноября в 13:30 в церемониальный зал при мечети Аждарбей на праздничное торжество с традиционным чаепитием и угощением традиционной выпечкой», – сказал Рашид Джабаров.

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