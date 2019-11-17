Бугульминцы дали премьеру детского музыкального спектакля в Саратовской области

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Актеры Бугульминского государственного русского драматического театра имени А. В. Баталова представили 14 спектаклей в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Артисты драмтеатра представили на суд зрителей сказки «Красавчик с гречишного поля», «Иван-царевич и Лягушка-царевна», драму «Сотворившая чудо», а также комедии «Голубцы по объявлению» и «Долгожитель».



Премьера музыкальной сказки «Иван-царевич и Лягушка-царевна» состоялась в городе Балаково Саратовской области. Бугульминцы сорвали овации юных зрителей.



Спектакль «Голубцы по объявлению» с успехом идет уже четыре года. История понятна всем и каждому, трогающая сердца и западающая в душу. Балаковские девушки и женщины долго рукоплескали стоя и преподнесли полюбившимся актерам конфеты.



Бугульминцы также съездили на экскурсию в музей Василия Ивановича Чапаева – легендарного начдива Красной армии, героя гражданской войны. Держится этот мемориальный домик благодаря стараниям местной музы истории и по совместительству экскурсовода – одной из жительниц Балаково, преданной делу охраны чапаевского наследия. Бугульминцы оставили свои подписи в памятной книге и обратились к спонсорам с призывом сохранить это подзабытое историческое место.

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