Крымско-татарский театр «Алтын бешик» впервые покажет спектакль на сцене театра Камала

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). 11 декабря труппа Крымско-татарского театра «Алтын бешик» впервые на сцене театра Камала представят трогательные истории о вечной любви, сочиненные великими драматургами и композиторами и завоевавшие сердца зрителей во всем мире. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Татарстанские зрители увидят постановку «Легенды о любви». В спектакле предстанут в герои Вильяма Шекспира и Проспера Мериме, Жоржа Бизе и Леонарда Бернстайна.

В спектакле будут использованы современные технические средства, мультимедийный экран. Кроме того, казанцы станут свидетелями интересного сочетания классического театрального действа и видеопредставления.



Среди актеров – лауреаты и участники международных театральных фестивалей в Великобритании, России, Египте, Турции, Белоруссии, Украине, Польше, Швейцарии, Кипре, Германии. Зрители рукоплескали крымским артистам в Нью-Йорке и Москве, Вашингтоне и Риме, Эдинбурге и Стамбуле, Киеве и Ташкенте, Казани и Бресте, Бухаресте и Гданьске, Астане и Баку.

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