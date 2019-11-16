Нижнекамцев в армию проводили ветераны Великой Отечественной войны, дембеля и родители

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Триста человек собрались в Нижнекамске на Дне призывника. Среди них – курсанты центра допризывной подготовки «Патриот» и ДОСААФ РТ, завтрашние солдаты-срочники. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



На праздник к будущим защитникам Родины пришли пять ветеранов – из них двое участники Великой Отечественной войны. Юношам было сказано множество пожеланий, напутственных слов.

К призывникам обратились военный комиссар муниципального района Фарид Мингариев, председатель призывной комиссии Радик Шайдуллин, родители будущих военнослужащих, дембеля (отслужившие в ВМФ) и многие другие.



Рассказы о родах войск и армейской службе чередовались с концертными номерами.

Пока в актовом зале выступали почетные гости и артисты, во дворе учебного учреждения вовсю работала полевая кухня, где каждый желающий мог попробовать настоящую солдатскую кашу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что призывная кампания продлится до конца декабря, ряды ВС РФ пополнят 320 парней.

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