Верхнеуслонская семья победила в поэтическом конкурсе «Россия. Самара. Отечество»

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Сельчане Верхнеуслонского района – семьи Артемьевых и Якимовых из поселка Октябрьский успешно выступили на II Межрегиональном литературно-поэтическом конкурсе «Россия. Самара. Отечество». Об этом пишет газета «Волжская новь».





Семьи Артемьевых и Якимовых являются не только активными читателями местной библиотеки, но и участниками всевозможных районных, республиканских и межрегиональных конкурсов.

Творческая работа в номинации «Я и мир вокруг меня» в поэтическом конкурсе «Россия. Самара. Отечество» принесла семье Артемьевых первое место, а семья Светланы Селиверстовой и Кирилла Якимова в той же номинации заняли третье место.





Попробовал свои силы в конкурсе юный читатель библиотеки Кирилл Куликов, он был отмечен сертификатом участника.

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