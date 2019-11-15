Илсаф, Чэчкэ, Рустам Закиров дали концерт для жильцов Верхнеуслонского дома-интерната

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В гостях у жителей Верхнеуслонского дома-интерната для престарелых и инвалидов побывали звезды татарской эстрады – исполнители Илсаф, Чэчкэ, Рустам Закиров, пишет «Волжская новь».

Артисты привезли для пожилых верхнеуслонцев концертную программу «Музыкальные истории». Концерт состоялся в рамках реализации национального проекта «Старшее поколение» совместно с творческим движением «Я – ДоброТворец».

Эстрадная певица Чэчкэ и народные артисты Татарстана Илсаф и Рустам Закиров исполнили много ярких вокальных композиций, каждая песня артистов была встречена жителями интерната бурными аплодисментами. Они дружно подпевали звездам, а некоторые ветераны, несмотря на почтенный возраст, пустились в пляс.

Жильцы интерната получили не только положительные эмоции и впечатления, но и подарки и сувениры, которые изготовили участники творческого движения «Я – ДоброТворец». В финале мероприятия все пенсионеры получили подарки на память.

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