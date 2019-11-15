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Татар-информ

18 ноября 2019, 00:34

Общество

Легкоатлеты из Нижнекамска устроили забег памяти в честь Николая Лемаева

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Общество

Легкоатлеты из Нижнекамска устроили забег памяти в честь Николая Лемаева

Фото: www.e-nkama.ru

Самыми возрастными легкоатлетами стали пенсионеры-нефтехимики – 71-летняя Валентина Кудряшова и Анатолий Елагин, который в этом году отметит 88 лет.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). 70 жителей Нижнекамска по-своему отметили 90-летие первостроителя города Николая Лемаева, приняв участие в забеге памяти, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Легкоатлеты бежали от трех до пяти километров – в зависимости от пола и возраста. Большую часть участников составили работники «Нижнекамскнефтехима» и воспитанники спортшкол.

Самыми возрастными легкоатлетами стали пенсионеры-нефтехимики – 71-летняя Валентина Кудряшова и Анатолий Елагин, которому в этом году исполняется 88 лет. Анатолий Максимович является многократным чемпионом России, рекордсменом страны на дистанции 200 метров в возрастной группе 85 – 89 лет.

Ветераны отлично помнят знаменитого руководителя Николая Лемаева, ведь некоторые из них живут в Нижнекамске едва ли не с основания и постоянно занимаются в Клубе любителей бега, который создан в конце 70-х годов прошлого столетия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что концерт Мота, Burito и Преснякова-младшего стал финальным аккордом для нижнекамцев в честь знаменательной даты, посвященной 90-летию Николая Лемаева.

 

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Легкоатлеты из Нижнекамска устроили забег памяти в честь Николая Лемаева

Самыми возрастными легкоатлетами стали пенсионеры-нефтехимики – 71-летняя Валентина Кудряшова и Анатолий Елагин, который в этом году отметит 88 лет.

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