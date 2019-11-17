Определились соперники «Зенита-Казани» в борьбе за Кубок страны

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня завершились все три полуфинальных групповых турнира Кубка России, определившие участников «Финала четырех».

Напомним, что в Новосибирске три победы в трех матчах одержал казанский «Зенит». В других группах первенствовали питерский «Зенит» и кемеровский «Кузбасс», действующий чемпион России.

Поскольку «Финал четырех» Кубка России пройдет в Москве 24-25 декабря, то хозяева площадки «Динамо» изначально и без отбора получили место в финальной стадии Кубка страны.

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет позднее, но спорить за Кубок России будут только четыре команды: «Динамо» (Москва), «Зенит-Казань», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Кузбасс». Напомним, что казанцы являются рекордсменами турнира, в их клубном музее красуются восемь Кубков России.

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