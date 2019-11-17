«Казаночка» проиграла обе игры в Санкт-Петербурге

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Баскетболистки «Казаночки» не сумели добыть хотя бы одну победу в двух матчах Суперлиги-1 в Санкт-Петербурге. Местный «Спартак» оказался чуть сильнее и удачливее.

Причем в обоих матчах для определения победителя командам потребовалось дополнительное время. В субботу основное время матча завершилось со счетом 70:70. Дополнительные пять минут оказались крайне не результативными. Хозяйки площадки набрали лишь 8 очков. Однако и этого им хватило для победы, так как казанские баскетболистки сумели набрать на три очка меньше. В итоге 78:75 — победа хозяев.

Сегодня история повторилась. 58:58 после окончания четвертой четверти. Дополнительную пятиминутку снова выиграл «Спартак» (15:12). Итоговый результат — 73:70 — очередное обидное поражение казанских баскетболисток.

На старте чемпионата Суперлиги-1 «Казаночка» выиграла шесть матчей, столько же проиграла и занимает пятое место в турнирной таблице.

Следующие два матча казанские баскетболистки проведут дома. 27 и 28 ноября в малом зале «Баскет-холла» подопечные Петра Самойленко сыграют с командой «Ника» из Сыктывкара, которая занимает второе место в чемпионате.

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