«Нефтехимик» увез три очка из Иваново

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл сегодня в Иваново местный «Текстильщик». Счет матча — 2:1 в пользу подопечных Юрия Уткульбаева.

Это уже шестой подряд матч, в котором нижнекамцы набирают очки: четыре победы и две ничьих.

По итогам 24-го тура «Нефтехимик» по-прежнему занимает пятое место в первенстве ФНЛ. Однако от четвертого места, которое дает право на участие в переходных матчах за выход в РПЛ, нижнекамцев отделяют уже лишь два очка.

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет 23 ноября в Казани. На стадионе «Рубин» татарстанцы примут красноярский «Енисей».

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