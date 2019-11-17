Конференция «Шэжэрэлэр – нэсел агачы» собрала в Буинске юных исследователей со всей РФ

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В Буинске завершила свою работу VI межрегиональная научно-практическая конференция «Шэжэрэлэр – нэсел агачы». Об этом сообщает Управление ЗАГС по РТ.



В работе конференции, которая прошла на базе средней школы им. академика Р. З. Сагдеева, приняли участие около 120 старшеклассников из всех районов республики и регионов России.



Ребята представили исследовательские работы, расспрашивали родителей, бабушек, дедушек, изучали архив, накопив богатый материал. И все отметили, что изучение истории, своего прошлого является увлекательным и нужным делом.



В научно-практической конференции также приняли участие и. о. главы Буинского района Ранис Камартдинов, работники Управления образования Буинского района, начальник отдела ЗАГС Эльвира Шагалиева и многие другие.



Организаторами события выступили Министерство образования и науки РТ совместно с Управлением образования Буинского района. Конференция проводится с 2014 года. Цель – сохранить и укрепить семейные традиции, привлечь учащихся к исследовательской работе, приобщить их к духовным ценностям, традициям национальной культуры.

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