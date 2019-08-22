Победа гостей в матче-триллере: «Зенит-Казань» вышел в «Финал четырех» Кубка России

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Выиграв все три матча в полуфинальной группе Кубка России, казанский «Зенит» вышел в «Финал четырех» турнира, который пройдет в Москве 24-25 декабря. Сегодня в решающей встрече казанцы обыграли новосибирский «Локомотив» на тай-брейке со счетом 3:2, уступая по партиям 1-2.

Вполне ожидаемо, что к решающей встрече подошли новосибирцы из «Локомотива» и казанский «Зенит». Эти команды на голову превосходили своих соперников из «Югры-Самотлора» и «Динамо-ЛО». Так что в очной встрече фаворитов решилась судьба путевки в финальную стадию Кубка России. Кроме того, играли сегодня друг с другом победители Лиги чемпионов: хозяева раз брали этот почетный трофей на своей площадке, гости шесть, но на разных аренах.

Казанцы начали игру в привычном составе: Цветан Соколов, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Алексей Кононов, Александр Бутько, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. Дебют первого сета прошел с преимуществом «Зенита». После эйса Соколова счет стал 6:3, и главный тренер «Локомотива» болгарин же Пламен Константинов взял перерыв. После него новосибирцы отыграли два очка подряд. В середине сета хозяева смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. 9:8 — после двух подач навылет Марко Ивовича. И уже тайм-аут пришлось брать наставнику соперников Алексею Вербову. Во второй части партии уже Бутько пушечной подачей вывел свою команду вперед — 11:9, а Дмитрий Лызик подачей навылет счет сравнял — 11:11! В заключительной части партии казанцы сделали рывок «плюс 3» — 17:14. Тренерский штаб «Локомотива» делает замены, однако, «Зенит» продолжал удерживать преимущество — 21:18. В концовке «железнодорожники» играли вновь стартовым составом, но справиться с соперником не смогли. Ключевым эпизодом стал эйс Нгапета, 23:19, после чего «Зенит» спокойно довел сет до победного конца.

И во второй партии долгое время на площадке сохранялся баланс сил, 6:6, 10:10. Потом хозяева смогли оторваться на два очка, 10:12, и вновь очень вовремя убойно подал Нгапет, 16:14. Вели гости в концовке 20:17 и растеряли свое преимущество из-за целой серии неудачных подач. В итоге нервы крепче оказались у новосибирцев, 23:25.

Еще более упорной и затянутой получилась третья партия. Но следует заметить, что здесь почти постоянно в счете вели хозяева, 1:3, 12:14. Несколько раз после удачных атак Нгапета и Михайлова казанцы почти настигали «Локомотив», 15:16, 20:21. И вот уже нервная концовка, 23:23. Вновь ошибки на подаче подводят гостей, хотя раз «Зенит» получил сет-болл, 24:23. И все же сет остался за более аккуратными сибиряками, 27:29.

Четвертый сет начался с эйса новосибирца Алексея Родичева, на его же подаче новосибирцы выиграли еще одно очко — 2:0. «Зенит» выровнял игру, не давая развить успех хозяевам. Отрыв «Локомотив» смог сделать на подачах Марко Ивовича, который записал эйс на свой счет — 7:5, а Константин Бакун мощной атакой отправил казанцев на тайм-аут — 8:5. Во второй части партии подопечные Пламена Константинова продолжали наращивать преимущество, два эйса подряд выдал Дмитрий Лызик — 12:6. «Зенит» бросился в погоню и сократил отставание в счете — 15:13. Новосибирцы удержали преимущество, а Константин Бакун вновь отправил «Зенит» на перерыв, на этот раз исполнив подачу навылет — 17:13. В заключительной части партии еще один эйс исполнил Марко Ивович — 19:14. Хозяева площадки вели с шестиочковым преимуществом — 21:15, но команда Алексея Вербова перестав ошибаться в концовке сета сравняла счет на подачах Александра Бутько — 21:21. Перевел игру на тай-брейк эйсом Эрвин Нгапет — 25:23.

Тай-брейк казанцы начали очень уверенно, 5:2. Игра шла под диктовку гостей, 12:9. Но в какой-то момент хозяева вспыхнули и смогли переломить ход партии, изменив счет с 16:15 на 16:17. И все же «Зенит» вырвал победу на тай-брейке, 19:17 и получил путевку в «Финал четырех» Кубка России, который пройдет 24-25 декабря в Москве!

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит-Казань» (Казань) — (25:21, 23:25, 27:29, 25:23, 19:17).

20 ноября в рамках чемпионата российской суперлиги казанцы примут дома столичное «Динамо», которое, как и «Локомотив», идет в турнире без потерь, пять побед в пяти турах.

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