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Татар-информ

17 ноября 2019, 20:50

Культура

Татарский поэт Ленар Шаех удостоен медали «Голубь мира» за работу о дружбе

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Культура

Татарский поэт Ленар Шаех удостоен медали «Голубь мира» за работу о дружбе

Фото: пресс-служба «Таткнигоиздата»

Награда вручена поэту за лучшую работу, посвященную укреплению мира, дружбе и взаимопонимания между народами.

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Татарский поэт, главный редактор Татарского книжного издательства Ленар Шаех удостоен премии Генералов от Международной Общественной ассоциации «Генералы мира за мир», высшей наградой которой является медаль «Голубь мира». Об этом сообщает пресс-служба «Таткнигоиздата».

Награда вручена поэту за лучшую работу, посвященную тематике укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между народами. Награждение состоялось на литературном фестивале – VIII Open Eurasian Book Forum and Literature Festival, который проходит в столице Евросоюза – Брюсселе.



В рамках фестиваля был презентован третий том евразийского литературного сборника «Нить», куда вошли произведения 11 авторов, в том числе и Ленара Шаеха.



Ленар Шаех является лауреатом многих республиканских, российских и международных премий. Он – единственный современный татарский писатель, произведения которого переведены на английский язык, а его книга стихотворений One of You популярна во всем мире. В 2017 году поэт звоевал второе место на VI Open Eurasian Book Forum and Literature Festival, который прошел в Стокгольме (Швеция).

 

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