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Татар-информ

17 ноября 2019, 18:10

Общество

Ильсур Метшин избран председателем международного комитета ООН

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Общество

Ильсур Метшин избран председателем международного комитета ООН

Фото: kzn.ru

Секретариат консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления расположен в городах Барселона и Найроби.

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин избран председателем международного консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления. Об этом соообщил переводчик, волонтер татароязычной Википедии, член волонтерского чаптера российской Викимедии Фархад Фатхуллин.

Председателем международного консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления Ильсур Метшин был избран на Всемирном саммите объединенных городов и местных самоуправлений, проходившем 11 — 15 ноября в Дурбане (ЮАР). С 2007 года он входил в состав данной организации. До Ильсура Метшина комитет возглавлял мэр Стамбула Кадир Толбаш.

Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления (ЮНАКЛА) — международный комитет, созданный для консультирования ведомств Системы ООН по вопросам сотрудничества с местными властями в отношении реализации повестки дня ООН по населенным пунктам. Распределенный секретариат ЮНАКЛА располагается в городах Барселона и Найроби.

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