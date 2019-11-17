Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). От боли в горле поможет корень солодки, заявила врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Противовоспалительные свойства солодки помогут избавлению от боли в миндалинах.

Поможет при борьбе с ангиной и небольшое количество мороженого, отметила эксперт. «Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине», — рассказала Алексеева.

При боли в горле будет полезно есть бананы: процесс выздоровления ускорит содержащийся в них витамин С.

Алексеева порекомендовала также при воспаленном горле есть морковь. В ней содержится иммуностимулирующий витамин А, кроме того, овощ поможет заживить слизистые оболочки.

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