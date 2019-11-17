В Верхнем Услоне средства с самообложения направят на тротуары и дорогу к кладбищу

(Верхний Услон, 17 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Средства с самообложения в Верхнеуслонском сельском поселении предлагают направить на благоустройство пешеходных зон и строительство дороги к кладбищу в поселке им. Кирова. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Верхнеуслонского района Виктор Постников.

«Сумма — 400 рублей с работающего человека. Жители должны участвовать в жизни района, потому что все это благоустройство — не для „дяди“, а для жителей. Каждый должен быть заинтересован в том, чтобы район и республика были красивыми и благоустроенными», — сказал он.

В прошлом году сумма, выплачиваемая жителями села, составляла 300 рублей с человека. «Эти деньги направили на благоустройство двух старых кладбищ. Сделали приличные подъездные дороги к ним, поменяли заборы», — добавил Постников.

Сегодня на референдумах по самообложению в Черемшанском и Верхнеуслонском районах РТ работают 15 участковых избирательных комиссий, а на участках ожидают принять более 9 тыс. избирателей.

За шесть лет, с 2013-го по 2019 год, в целях софинансирования средств самообложения из бюджета Татарстана из расчета 4 рубля к 1 было выделено свыше 4 млрд рублей. В том числе в 2019 году — более 1 млрд рублей.

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