Шесть проектов из Татарстана вошли в шорт-лист программы «Культурная инициатива»

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Шесть проектов из Татарстана вошли в число 40 инициатив, отобранных для участия в финальном этапе программы «Культурная инициатива / лидерство в креативных индустриях».

Участниками первого этапа были 1770 представителей 63 регионов России с 857 проектами. Они оказались распределены по пяти номинациям: «Место силы», «Культурный туризм», «Событийное развитие территории», «Развитие местного сообщества через творческое образование и искусство» и «Digital-проекты в культуре».

В категории «Digital-проекты в культуре» на победу претендует «Звуковая карта Казани», а в категории «Место силы» – Культурно-образовательная платформа «Метро» из Набережных Челнов.

В номинации «Событийное развитие территорий» представлены сразу два татарстанских проекта: «Есть контакт» из Нижнкамска и «Деревнястайл».

За победу в категории «Культурный туризм» борется проект «Интегра-тур – доступный туризм для людей с инвалидностью». А за «развитие местного сообщества» могут быть отмечены создатели арт-пространства в Набережных Челнах.

С 7 по 11 декабря финалисты будут проходить очное обучение в Москве, а 11-го числа они защитят свои проекты перед потенциальными инвесторами. В итоге эксперты выберут 15 лучших проектов в пяти номинациях, которые и станут победителями, отмечает пресс-служба программы.

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