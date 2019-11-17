Ученые узнали о пользе кетодиеты для борьбы с гриппом

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров помогает организму бороться с гриппом. К такому выводу пришли американские исследователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на их статью в журнале Science Immunology.

С учетом способности продуктов метаболизма кетонов подавлять воспалительную секрецию иммунных клеток ученые решили проверить воздействие кетодиеты на мышей.

Грызунов за семь дней до инфицирования вирусом гриппа А перевели на рацион из мяса, рыбы, птицы и некрахмалистых овощей. Во время болезни эти животные не потеряли в весе и имели меньше вирусов в легких. В целом у них оказался более высокий показатель выживаемости по сравнению с мышами, сидевшими на высокоуглеводной диете.

Медикам удалось установить, что защитной эффект кетодиеты обусловлен активацией при распаде жиров в легких относящихся к иммунной системе γδ Т-клеток, которая приводит к усиленной выработке защитной слизи.

При отключении гена, кодирующего эти клетки, позитивный эффект отсутствовал. Не было его и при наличии в рационе большого количества углеводов или при прямом введении соединений кетонов.

«Это исследование показывает, что организм, сжигая жир для производства кетоновых тел из пищи, которую мы едим, помогает иммунной системе бороться с инфекцией гриппа», – отметил один из двух наряду с профессором Йельского университета Акико Ивасаки руководителей работы – профессор Йельской школы медицины Виша Дип Диксит.

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