Синоптики Татарстана предупреждают о дожде, мокром снеге, тумане и гололеде

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 18 ноября, на территории Татарстана ожидается влажная и пасмурная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночь и утром местами опустится туман и образуется гололед, на дорогах – гололедица, предупреждают синоптики.

Изменение погодных условий будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ», ссылаясь на предварительный прогноз метеорологов республики.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 2 градусов ниже нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от нуля до 5 градусов тепла. Теплее всего будет на западе и юго-западе региона, а прохладнее всего – на юго-востоке.

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